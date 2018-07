Esporte A 2 anos dos Jogos, Tóquio revela Estádio Olímpico 40% pronto e dentro do prazo O estádio, onde será realizado as cerimônias de abertura e encerramento, terá capacidade para 68 mil pessoas e deve ser entregue em novembro de 2019

Prestes a iniciar a contagem regressiva de dois anos exatos para o início da Olimpíada de Tóquio-2020, o Conselho de Esportes do Japão (JSC, na sigla em inglês) divulgou nesta quarta-feira (18) um relatório com informações atualizadas sobre o andamento das obras das sedes da grande competição, sendo a principal delas a do novo Estádio Olímpico da capital nacional. ...