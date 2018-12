Esporte 38ª rodada do Brasileiro marca definições

A 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro será aberta amanhã com duas partidas e será completada domingo. Dos 20 times, poucos entrarão em campo sem objetivo, como é o caso do campeão Palmeiras. Paraná e Vitória choram a degola, enquanto Sport, América (MG), Chapecoense, Vasco e Fluminense tentam evitá-la. Na parte de cima da classificação, São Paulo e Grêm...