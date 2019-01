Esporte 2ª edição do Canto do Galo acontece neste sábado (19) O evento musical organizado pelos torcedores do Goiânia reúne os apaixonados pelo clube alvinegro

Torcedores do Goiânia realizam sábado, às 16 horas, no Mercado da Rua 74, a 2ª edição do Canto do Galo, evento musical que reúne os apaixonados pelo clube alvinegro. E dessa vez tem uma atração a mais, pois será apresentada a nova charanga dos torcedores.A exemplo do Canto do Galo realizado no fim do ano passado, mais uma vez o show ficará por conta do músico Fausto ...