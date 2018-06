Esporte Único treinador negro da Copa, Aliou Cisse exalta vitória de Senegal na estreia O treinador foi capitão da seleção senegalesa em 2002, que chegou nas quartas de final do torneio

Único treinador negro entre as 32 seleções da Copa do Mundo da Rússia, Aliou Cisse exaltou a vitória de Senegal diante da Polônia, nesta terça-feira (19), no Spartak Stadium, em Moscou, a primeira de uma seleção africana nesta edição do torneio. O treinador disse que tem o apoio de toda a África. "Eu garanto que toda a África está nos apoiando. Eu recebo telefonemas de tod...