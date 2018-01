Único invicto, Tigre muda em Rio Verde

Entre a cruz e a espada, o Vila Nova enfrenta o Rio Verde na última rodada do 1º turno do Goianão, nesta quarta-feira, a partir das 20h30, no Estádio Mozart Veloso do Carmo, em Rio Verde. O dilema colorado é manter o time forte para seguir invicto no Estadual - é o único clube que ainda não perdeu - e começar a poupar jogadores que podem se desgastar com a sequência mas...