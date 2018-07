Esporte Últimos dois classificados às quartas serão conhecidos

Um dia depois de encerrada a Copa do Mundo na Rússia, o Cruzeiro volta a disputar uma partida oficial às 20 horas desta segunda-feira (16), no Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Atlético Paranaense. O duelo vale pelo jogo de volta da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe mineira, comandada pelo técnico Mano Menezes, está em vantagem por ter vencido p...