Esporte Último treino do Brasil será intenso no palco do jogo Seleção brasileira viaja completa para Rostov, mas Fred não atua contra a Suíça, na estreia do Brasil no Mundial

A seleção brasileira encerra neste sábado (16) sua preparação para a estreia na Copa do Mundo, amanhã, contra a Suíça. A delegação do Brasil desembarcou, ontem, em Rostov, local do duelo, e “driblou” a torcida que aguardava os brasileiros entrando direto pelos fundos do hotel. A principal novidade é que pela primeira vez o técnico Tite pode contar com os 23 jogadores...