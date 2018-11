Esporte Último teste para fazer bonito no Sul-Americano Com Vinicius Júnior no ataque, Brasil enfrenta a Colômbia em amistoso no Estádio Olímpico

Goiânia é a última parada da seleção brasileira sub-20, antes de disputar o Campeonato Sul-Americano da categoria, em janeiro, no Chile. As joias brasileiras se preparam para a competição que dará vagas ao Mundial, na Polônia, e à disputa dos Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru, ambas as competições marcadas para 2019. O último amistoso da equipe nacional será hoje, às 2...