Últimas vagas da seleção brasileira serão definidas em março

Parte da comissão técnica da seleção brasileira encerrou no sábado o primeiro período de observações do ano visando os dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo da Rússia. Após 12 dias na Europa, o auxiliar técnico Cleber Xavier e o coordenador do Centro de Pesquisa e Análise (CPA) da seleção, Fernando Lázaro, voltam para municiar o técnico Tite ...