Esporte Özil anuncia aposentadoria da seleção alemã e acusa federação de discriminação Jogador do Arsenal fez parte do elenco que foi precocemente eliminado na Copa do Mundo da Rússia, ainda na 1ª fase

Mesut Özil anunciou neste domingo (22) que não defenderá mais a seleção da Alemanha. O meia de 29 anos usou as redes sociais para confirmar a decisão que tem como base divergências com a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão), dizendo ser alvo de discriminação por parte da entidade por causa de seu encontro com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e...