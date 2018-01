Ônibus do Vila Nova estraga no caminho para Anápolis

Ônibus do Vila Nova quebrado.

No caminho até Anápolis, onde o Vila Nova iria enfrentar a Anapolina, pela 3ª rodada do Goianão, o time acabou ficando cerca de 40 minutos parado na estrada. O ônibus que levava a delegação colorada teve problemas mecânicos após o posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-153 e o time colorado chegou ao Estádio Jonas Duarte praticamente no horário da partida.

A direção do Tigre precisou alugar um novo veículo e fez o aquecimento no momento da execução do hino nacional. Ano passado, o Vila Nova teve o mesmo problema nas viagens para Rio Verde (empatou por 3 a 3) e para Iporá (venceu por 1 a 0).

"Atrapalha um pouco, mas não é desculpa", ressaltou o goleiro Mateus Pasinato à TV Anhanguera, sobre a quebra do ônibus.