Ítalo Pereira vence prova no Mundial de natação paralímpica

A natação do Brasil conquistou mais medalhas de ouro no Mundial Paralímpico de Natação, ontem. O atleta de Goiás, Ítalo Pereira triunfou no início do 4º dia de disputas na Piscina Olímpica Francisco Marquez, na Cidade do Mexico - mesmo palco que abrigou a modalidade na Olimpíada de 1968.

Ítalo Pereira faturou o seu primeiro ouro em um Mundial Paralímpico ao vencer a final dos 100 metros costas na categoria S7. O nadador nascido na cidade de Porto Nacional (TO), mas que se mudou para Goiânia ainda com 1 ano de idade, deu continuidade à série de feitos expressivos que começou a acumular justamente há dois anos.

Foi mais um capítulo da superação de Ítalo, de apenas 22 anos, que nasceu com mobilidade reduzida devido a uma rubéola congênita.

Outro destaque do Estado no México é o catalano Ruiter Silva, que levou ouro no revezamento 4x100m livre, no sábado. Na segunda-feira, ele foi prata nos 200m medley (S9).