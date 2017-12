Ídolo tardio, Geromel busca ano perfeito

Pedro Geromel é um jogador de carreira singular no futebol brasileiro. Contrariando o tradicional, ascendeu na carreira e se tornou ídolo de uma torcida já com idade avançada. Chegou ao Grêmio em 2014, aos 28 anos, em uma aposta do diretor Rui Costa - hoje na Chapecoense. Até então, havia tido carreira exclusivamente em clubes pequenos na Europa. “Meu primeiro time grande foi o Grêmio”, lembrou o zagueiro e capitão.

“Os times que joguei nunca conquistaram título, mas eu sempre fiz o meu melhor por eles. Tive uma carreira muito feliz, acho que tomei minhas melhores decisões, mas, quando tive a oportunidade de vir para o Grêmio, não pensei duas vezes, justamente pela oportunidade de conquistar títulos”. No último ano, ele participou da campanha de dois: a Copa do Brasil de 2016 e, recentemente, a Copa Libertadores.

Chamado de “Geromito” pela torcida gaúcha, foi ele quem levantou o troféu mais cobiçado das Américas no fim do mês passado. Agora, espera repetir o feito no Mundial de Clubes da Fifa. O time gaúcho faz o seu primeiro jogo na terça-feira (12) e, se vencer, deverá fazer a final contra o Real Madrid no próximo sábado. O jogador será o responsável por marcar o atual melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, que recentemente ganhou sua 5ª Bola de Ouro.

Entretanto, este não será o primeiro encontro do zagueiro brasileiro com o português. Na temporada 2012/13, quando defendeu o Mallorca-ES, chegou a enfrentar o Real Madrid e viu de perto a dificuldade de marcar Cristiano Ronaldo.

Caso conquiste o Mundial de Clubes, seria a coroação de um ano perfeito - e um motivo a mais para buscar uma vaga na seleção brasileira que irá disputar a Copa do Mundo na Rússia em 2018. Geromel foi convocado pela primeira (e única) vez em sua carreira no dia 26 de agosto de 2016. Mas não foi como o esperado.

O jogador foi chamado pelo técnico Tite após Rodrigo Caio, do São Paulo, sofrer uma lesão e ser cortado das partidas contra o Equador, em Quito, e contra a Colômbia, no Brasil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Apesar de não ter entrado em campo em nenhuma das partidas pela seleção, Geromel acredita que a conquista da Libertadores e o possível título no Mundial de Clubes, possa garanti-lo na Copa do Mundo. É uma das metas do jogador que, em várias oportunidades, agradece ao técnico Tite pela chance. “Foi ele quem me convocou pela primeira vez e sempre diz para a gente trabalhar e fazer o melhor para termos uma chance na seleção. Foi assim que cheguei, fazendo meu melhor pelo Grêmio. Este ano fui convocado para a seleção, conquistei a Libertadores, estou no Prêmio Brasileirão. Tenho de trabalhar para ficar ainda melhor.”