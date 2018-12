Esporte Ídolo do Manchester United, Solskjaer é anunciado como substituto de Mourinho Norueguês assume comando interino dos "Diabos Vermelhos" quase 20 anos após fazer história com a camisa do clube, na edição 1998/1999 da Liga dos Campeões da Europa

Quase 20 anos depois de entrar de vez para a história do Manchester United com o gol que garantiu o título da Liga dos Campeões de 1998/1999, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer está de volta ao clube. Nesta quarta-feira, ele foi anunciado pelo time inglês como seu novo técnico interino, em substituição ao português José Mourinho, demitido na última terça. We can confi...