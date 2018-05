Esporte Ídolo atleticano, goleiro Victor amplia contrato com o Galo até 2020 O jogador de 35 anos foi contratado em 2012 vindo do Grêmio e com a camisa do Atlético/MG conquistou três campeonatos mineiros, uma Copa do Brasil e uma Libertadores

Um dos grandes ídolos da história recente do Atlético-MG, Victor acertou nesta sexta-feira (11) a renovação de seu contrato com o clube. Titular absoluto do gol atleticano, o jogador de 35 anos assinou a prorrogação do vínculo por mais um ano e meio, com término previsto para dezembro de 2020. Victor tinha contrato com o Atlético-MG até a metade da próxima temporada. ...