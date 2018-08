Esporte Éverton Ribeiro diz esperar por chance na seleção, mas exalta foco no Flamengo Técnico Tite convocará, nesta sexta-feira (17), atletas para amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador em setembro

Um dia depois de ser decisivo ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Grêmio, por 1 a 0, no Maracanã, e garantir a classificação do seu time às semifinais da Copa do Brasil, Éverton Ribeiro afirmou nesta quinta-feira à tarde que espera por uma chance na seleção brasileira. O meio-campista comentou sobre o time nacional antes de o técnico Tite anunciar, em convocação m...