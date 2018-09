Esporte Érika Miranda fatura bronze e garante 1ª medalha para o Brasil no Mundial de Judô No masculino, Daniel Cargnin disputou a medalha de bronze, mas perdeu para o sul-coreano Baul Ah

O judô brasileiro conquistou nesta sexta-feira a sua primeira medalha no Mundial de Baku, no Azerbaijão. Érika Miranda, atleta do Sogipa, ficou com bronze na categoria meio-leve (até 52 quilos) ao vencer a compatriota Jessica Pereira em apenas 18 segundos. Esta foi o sexto pódio de Érika em Mundiais. A judoca, de 31 anos, soma agora quatro medalhas de bronze e duas d...