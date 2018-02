'É uma final de Copa do Mundo para nós', diz goleiro do Vila sobre decisão na Copa do Brasil

O empate com o lanterna Rio Verde, no Serra Dourada, não foi o resultado que o Vila Nova esperava. O time colorado queria uma vitória para chegar no duelo contra o Joinville, pela Copa do Brasil, com a confiança elevada. Mesmo após o resultado ruim, o goleiro Mateus Pasinato espera ver o Serra Dourada lotado na quinta-feira.

“É uma final de Copa do Mundo para nós, tanto é que estamos fazendo campanha para chamar o torcedor porque sabemos que será importantíssimo. Espero ver esse Serra Dourada lotado, pois já vi em alguns vídeos e sei que a atmosfera é diferente”, ressaltou Mateus Pasinato.

O goleiro colorado disse que o resultado contra o Rio Verde já faz parte do passado e que o Tigre precisa mudar o foco e entrar com tudo contra o Joinville. “Agora é Copa do Brasil, outra atmosfera. Temos de recuperar todo mundo e entrar 100% na partida decisiva”, frisou.

O Vila Nova volta a campo na quinta-feira, às 19h15, para enfrentar o Joinville no Serra Dourada, pela 2ª fase da Copa do Brasil. A classificação é definida em jogo único e em caso de empate a decisão será por pênaltis. Em caso de sucesso, o time colorado embolsa premiação de 1,4 milhão de reais.