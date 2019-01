Esporte 'É um resultado que dói', diz Louzer sobre derrota do Vila Nova no clássico Técnico do Vila Nova explicou escalação inicial sem Rafael Silva e previu evolução da equipe colorada

A primeira derrota do Vila Nova no Campeonato Goiano veio em um clássico contra o arquirrival Goiás, em campo esmeraldino, na Serrinha, o que não ocorria desde a final do Estadual de 2017. De lá para cá, o Tigre passou seis jogos, entre Goianão e Série B, sem perder para o alviverde. Para o técnico Umberto Louzer, o revés por 2 a 0 para o clube esmeraldino é um "resultado q...