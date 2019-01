Esporte É só festa! Na saída do estádio, charanga do Goiânia toca hino do Goiás para torcida esmeraldina Gesto ocorreu após a derrota para o Goiás, por 3 a 0, na estreia no Goianão

Apesar da derrota por 3 a 0 para o Goiás, no Serra Dourada, a torcida do Goiânia mostrou que pode conviver harmoniosamente com os rivais. Após o revés, a charanga do Galo, que cantou durante todo o jogo dentro do estádio, deixou o local e, quando percebeu torcedores do Goiás por perto, tocou o hino do clube alvinegro e também do esmeraldino. A festa foi acompanhada p...