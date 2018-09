Esporte É o fim da busca? Robinho tem tudo para suprir carência no Goiás Alviverde espera que jogador emprestado pelo Náutico resolva lacuna aberta com a saída de Carlos Eduardo

Desde a saída de Carlos Eduardo (em junho, para o Pyramids, do Egito), que era uma das peças fundamentais no esquema do Goiás com Ney Franco, o treinador sofre para encontrar o substituto ideal. Na última semana, a diretoria contratou o atacante Robinho, de 19 anos, que disputou a Série C pelo Náutico e vive a expectativa de ser a peça que o técnico tanto busca para a se...