Esporte “É como a morte”, define autor de gol do Brasil sobre eliminação Renato Augusto, que reanimou o Brasil nas quartas de final, compara derrota e eliminação à perda de ‘alguém querido’

A saída dos jogadores do Brasil da Arena Kazan, ontem, foi melancólica. Como ela tinha de ser, depois da eliminação na Copa do Mundo, com derrota frente à Bélgica, por 2 a 1, nas quartas de final da competição. Entre os jogadores que estavam cabisbaixos, Neymar não quis falar, assim como Fernandinho, que fez um gol contra e teve uma atuação abaixo da crítica.Renato Augusto, auto...