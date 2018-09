Esporte É coisa de menina Garotas buscam espaço para realizar sonho e encontram espaço jogando entre os garotos nas escolinhas. Marta é maior inspiração

As lágrimas da brasileira Marta ao discursar poucos segundos depois de ser anunciada pela sexta vez como melhor jogadora do mundo, na segunda-feira, em Londres, na festa da Fifa, serviu como motivação para muitas garotas que sonham em seguir os passos da atleta. Mesmo em um cenário pouco favorável do futebol feminino no Brasil, com barreiras a serem vencidas, o sonho de venc...