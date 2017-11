Átila Abreu vence segunda corrida da Stock Car, mas vê Daniel Serra ser o campeão da etapa

O piloto Átila Abreu venceu, neste domingo, no Autódromo de Goiânia, a corrida 2 da 11ª e penúltima etapa da temporada de 2017 da Stock Car. Assim como Daniel Serra, vencedor da corrida 1, Átila dominou de ponto a ponta a segunda bateria das corridas. Max Wilson, que terminou em segundo, tentou ameaçar a liderança do piloto paulista em alguns momentos, mas Átila se defendeu bem das investidas do rival.

Com o resultado, o piloto da Shell Racing somou mais 20 pontos para chegar aos 254 na classificação geral da Stock Car. Ficando atrás dos pilotos Thiago Camilo (306 pontos) e Daniel Serra (325 pontos), que terminaram a corrida 2 em 4º e 9º, respectivamente e lideram o campeonato.

Na somatória de pontos da 11ª etapa da Stock Car, o piloto Daniel Serra somou 36 pontos e se tornou o melhor pontuador da corrida. Max Wilson apareceu na sequência com 33 pontos e Átila Abreu encerrou a fase com 31 pontos.

A 12ª e última etapa da Stock Car será disputada no dia 10 de dezembro, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A corrida, que decidirá o título da principal categoria do automobilismo do País, terá pontuação dobrada por não ter rodada dupla. O líder do campeonato Daniel Serra precisa apenas de um quarto lugar na etapa paulista para ser campeão.