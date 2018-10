Esporte Árbitro relata em súmula que foi xingado por diretor do Inter após jogo no Sul Confronto entre Inter e Santos, que terminou em empate por 2 a 2, ficou marcado pela polêmica anulação de gol de Leandro Damião

O árbitro Ricardo Marques Ribeiro relata ter sido chamado de "safado" pelo diretor de futebol do Internacional, Rodrigo Caetano, na súmula da partida entre o time gaúcho e o Santos, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e disputada na noite de segunda-feira (22), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto, que terminou em empate por 2 a 2, ficou marcad...