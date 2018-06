Esporte Árbitro holandês apitará Brasil e Costa Rica; esloveno será responsável pelo VAR

O árbitro holandês Bjorn Kuipers foi selecionado para apitar o próximo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Na sexta-feira, às 9h (de Brasília), a equipe comandada por Tite enfrentará a Costa Rica, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E. Kuipers já apitou no Mundial o duelo entre Uruguai e Egito. A partida não teve lances polêmicos e terminou com vi...