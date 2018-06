Esporte Árbitro do ouro olímpico da seleção no Rio apitará o 3º jogo do Brasil na Copa

A Fifa anunciou nesta segunda-feira que o iraniano Alireza Faghani será o árbitro do último jogo da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, o duelo de quarta com a Sérvia, às 15 horas (de Brasília), em Moscou, no Spartak Stadium. Ele terá os compatriotas Reza Sokhandan e Mohammad Mansouri como seus auxiliares. O bareinita Nawak Shukralla e o tunisiano A...