Esporte Árbitro da Federação Goiana de Basquete é eleito um dos melhores do NBB Fabiano Huber foi eleito ao lado de Cristiano Maranho e Diego Chiconato como o melhor trio de arbitragem da última temporada

Goiás não tem nenhuma equipe na principal divisão do basquete brasileiro, o NBB, que terminou no último dia 2 de junho, com o Paulistano como campeão. Porém, na festa de premiação, que ocorreu nesta quarta-feira (13), o árbitro que representa a Federação Goiana de Basquete, Fabiano Huber, foi premiado como um dos integrantes do melhor trio de arbitragem. Aos 33 ano...