Esporte Águas e lágrimas de alegria no Araguaia Depois de 5 dias e 310km, entre Trindade e Aruanã, atletas e equipes mergulham no rio e encerram edição 2018 do evento que promove mensagem de preservação

Na direção do pôr do sol, mas ainda com luz reluzente, ao som de assovios, aplausos, gritos e com direito a muitas selfies do público que se espremia no Porto de Aruanã, os 27 atletas – 23 homens e 4 mulheres – fecharam neste sábado (21) a 27ª Caminhada Ecológica, às 17h45, com o tradicional mergulho nas águas frias do Rio Araguaia, em Aruanã. Banhar-se nas águas do pr...