Às vésperas de jogo pela Copa do Brasil, Goiás abrirá treino

Líder do Goianão, o Goiás deixa temporariamente o Estadual de lado e volta as atenções à 3ª fase da Copa do Brasil. O alviverde recebe o Coritiba, nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Serra Dourada.

Na tentativa de, aos poucos, trazer de volta o torcedor para o lado do time, a diretoria resolveu abrir os portões do CT Parque Anhanguera à torcida, na tarde desta terça-feira (27). A última vez que houve treino liberado para a torcida alviverde foi ano passado, às vésperas do clássico com o Vila Nova, pela Série B - empate de 0 a 0. Naquela ocasião, o mando de campo era do Vila Nova, e o clássico, com torcida única. Assim, os portões do Estádio da Serrinha foram abertos e a diretoria do Goiás distribuiu ingressos para jogo seguinte ao clássico - o diante do Juventude.

Desde que o CT do Parque Anhanguera, ano passado, foi invadido por um grupo de torcedores - houve depredação do patrimônio e agressão ao zagueiro Bruno Aguiar - a diretoria adotou medidas de segurança. Entre elas, o fechamento dos portões à torcida. Além disso, boa parte dos treinos tem sido fechada à imprensa.