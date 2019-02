Esporte À espera de Edson Júnior, Aparecidense busca vitória e novo astral Camaleão será comandado por Romerito no duelo contra Grêmio Anápolis

Em processo de mudança no comando técnico, a Aparecidense busca astral renovado na equipe para que o novo treinador, Edson Júnior, possa receber um time com melhores ambiente e situação na classificação geral do Campeonato Goiano. Décimo colocado entre 12 times, o Camaleão, que ainda não venceu no Estadual, recebe o Grêmio Anápolis, neste sábado (2), às 17 horas, no Es...