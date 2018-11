Enem Escritora Conceição Evaristo é a homenageada do Enem 2018 Trechos de suas obras foram impressos nas capas das provas

A escritora mineira Conceição Evaristo foi a homenageada no Enem 2018, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Trechos de sua obra foram selecionados e estão impressos nas capas das provas do Enem. A cada ano o Inep elege uma personalidade ou um tema para as frases. Os participantes precisam transcrever a frase apr...