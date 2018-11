Mais de 5,5 milhões de brasileiros se inscreveram No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 em todo o Brasil. Neste domingo (11), os candidatos responderam a questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Confira abaixo, em tempo real, o gabarito extraoficial do segundo dia do Enem 2017, com base na prova do CADERNO AZUL. As provas foram solucionadas pelos professores da equipe do Prepara Enem.

Gabarito extraoficial

91 - B

92 - D

93 - D

94 - E

95 - E

96 - B

97 - C

98 - A

99 - C

100 - E

101 - B

102 - C

103 - C

104 - A

105 - C

106 - D

107 - C

108 - D

109 - D

110 - A

111 - E

112 - C

113 - A

114 - A

115 - D

116 - B

117 - D

118 - D

119 - C

120 - E

121 - E

122 - A

123 - E

124 - A

125 - A

126 - B

127 - E

128 - A

129 - E

130 - B

131 - B

132 - A

133 - C

134 - E

135 - D

136 - A

137 - C

138 - E

139 - A

140 - D

141 - C

142 - E

143 - B

144 - B

145 - D

146 - A

147 - D

148 - A

149 - A

150 - E

151 - B

152 - B

153 - D

154 - D

155 - E

156 - D

157 - A

158 - B

159 - A

160 - D

161 - B

162 - E

163 - A

164 - C

165 - C

166 - C

167 - D

168 - B

169 - C

170 - A

171 - E

172 - E

173 - A

174 - C

175 - B

176 - C

177 - D

178 - D

179 - A

180 - B



Gabarito oficial

O gabarito oficial do Enem 2018 será divulgado até ‪14 de novembro e a previsão é que o resultado seja publicado em ‪18 de janeiro de 2019.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, a primeira fase de provas aplicada no último domingo teve o menor percentual de ausentes desde 2009, quando passou a ter dois dias de aplicação. Menos de 25% dos inscritos não compareceram no domingo passado.

Mesmo quem faltou pode ir ao segundo dia de provas e usar os resultados como autoavaliação. Na manhã deste domingo, a taxa de visualização do Cartão de Confirmação da Inscrição superou os 89,5%.