Economia Zuckerberg se recusa a participar de sabatina com Brasil A audiência acontecerá em Londres, mas Zuckerberg anunciou nesta sexta-feira (23) que enviará em seu lugar o vice-presidente do Facebook, Richard Allan

O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, recusou o convite para participar de uma sabatina com representantes de sete países, incluindo o Brasil, sobre a disseminação de notícias falsas na rede social. A audiência acontecerá em Londres, mas Zuckerberg anunciou nesta sexta-feira (23) que enviará em seu lugar o vice-presidente do Facebook, Richard Allan....