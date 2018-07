Economia YouTube vai destacar e dar prioridade a reportagens em sua página principal Empresa de vídeos do Google vai privilegiar conteúdo de veículos de imprensa sobre assuntos importantes como forma de evitar propagação notícias falsas

Os usuários do YouTube poderão ter acesso a notícias sem mesmo ter que sair da plataforma. Isso porque, desde a última segunda-feira, 9, a empresa de vídeos do Google remodelou seu sistema de busca para dar destaques a reportagens jornalísticas quando a busca é sobre assuntos do momento. A novidade entrou em vigor em 17 países entre eles o Brasil, mas só foi anunciada o...