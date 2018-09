Economia YouTube lança rival para Spotify no Brasil Para se destacar, a plataforma aposta em sua vasta biblioteca de vídeos, que também estarão disponíveis pelo aplicativo oficial

A partir desta terça-feira, 25, os brasileiros têm mais uma opção no mercado de serviços de streaming de música. E a novidade vem de um velho conhecido: às 13 horas, começa a funcionar no Brasil o YouTube Music, nova plataforma do Google para o setor, hoje liderado por nomes como Spotify e Apple Music. Com assinatura de R$ 17 por mês, o serviço, que também terá versão g...