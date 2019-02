Economia XP investe em APP que ajuda usuário a poupar Fundada por dois brasileiros no Vale do Silício, a startup Olivia usa inteligência artificial para dar dicas de comportamento; sistema agora orientará para investimentos da corretora

A fintech Olivia, dona de um aplicativo que ajuda seus usuários a economizar dinheiro, anunciou ontem que recebeu um aporte da corretora XP Investimentos. Fundada no Vale do Silício por dois brasileiros, Cristiano Oliveira e Lucas Moraes, a Olivia já tem 450 mil usuários nos Estados Unidos e deve começar a funcionar em breve no País. Quando isso acontecer, o sist...