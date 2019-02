Economia WhatsApp passa a ser desbloqueado com a face e com a digital; saiba como habilitar a função Entretanto, notificações e respostas rápidas podem continuar aparecendo na tela, se o usuário manter essas funções ativadas

O medo de alguém pegar seu celular e ler suas conversas confidenciais no WhatsApp pode agora ser resolvido com um novo bloqueio de segurança, disponível na recente atualização do aplicativo para iOS, sistema operacional da Apple. Com o recurso, o usuário pode usar reconhecimento facial ou de impressão digital para restringir o acesso ao aplicativo de mensagens. A proteç...