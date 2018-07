Economia WhatsApp começa alertar usuários quando o link não for confiável Se você insistir em abrir esse link, o aplicativo alertará novamente que ele pode aparecer como um site diferente

Na última sexta-feira (20), o WhatsApp lançou um novo recurso que alerta o usuário quando o link recebido for suspeito. Por enquanto, a função só está disponível para o sistema Android. As informações são do site WABetaInfo. Para ter acesso a novidade é preciso atualizar a versão Beta do WhatsApp para Android para a atualização 2.18.221, só então a ativação...