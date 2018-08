Economia Waze estreia serviço de caronas Carpool no Brasil Para o lançamento da novidade, a empresa realizou um evento no Museu de Arte Contemporânea (MAC), em São Paulo

O Waze anunciou nesta terça-feira, 21, a estreia do seu serviço de caronas Carpool no Brasil, que chega como uma alternativa para desafogar o trânsito. Nesta fase inicial, os usuários que solicitarem carona pagarão R$ 2 reais por corrida enquanto os motoristas receberão o valor integral do deslocamento, entre R$ 4 (para até cinco quilômetros) e R$ 25 reais, confor...