Economia 'Vou de Bolsonaro', diz dono da Centauro "Sem dúvida nenhuma vou sofrer discriminação. Levarei pedrada, mas paciência", disse

O mineiro Sebastião Bomfim Filho acha que é melhor seus amigos de golfe já irem se acostumando: "Em outubro, vou de Bolsonaro. Está decidido", afirma. Dono da rede de artigos esportivos Centauro, uma das maiores varejistas do País, o empresário de 65 anos enxerga no deputado do PSL a chance de romper com "o modelo que está aí", que é refém do presidencialismo de coalizão e...