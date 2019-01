Economia Volume de recursos do FCO cresce para Goiás Demanda de projetos goianos aumenta e parte do Estado no orçamento do fundo constitucional sai de 29% em 2018 para 33% este ano

Os empreendedores goianos contarão com mais recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para bancar seus projetos em 2019. A parcela do orçamento do fundo destinada a Goiás passou de 29% em 2108 para 33% este ano. A previsão orçamentária do FCO para os três Estados da região e mais o Distrito Federal, para este ano, é de R$ 9,42 bilhões, um crescimento de 2...