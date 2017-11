Volume de cheques devolvidos cresce 1,7% em outubro, diz Boa Vista SCPC

O brasileiro pagou mais contas com cheques sem fundos em outubro, elevando em 1,70% o volume de títulos em relação a setembro. É o que mostra um levantamento feito pela Boa Vista SCPC, empresa de informações de crédito que administra um banco de dados que reúne informações comerciais e cadastrais de mais de 130 milhões de empresas e consumidores com abrangência nacional.



Em números absolutos, o total de cheques devolvidos pela segunda vez sem fundos somou 730.149. Esse número, no entanto, ficou 39,48% inferior aos 1.206.656 cheques devolvidos pela segunda vez por falta de recursos na conta corrente de seus emissores em outubro de 2016.



Numa outra comparação mensal, o porcentual de cheques devolvidos sobre o total movimentados diminuiu em outubro frente ao mês de setembro, quando o nível foi de 1,75%, devido ao aumento de 8,5% para os cheques movimentados e menor crescimento dos cheques devolvidos, de 5,3%.



Desde maio de 2012 a Boa Vista SCPC passou a utilizar como base para o cálculo da proporção de cheques devolvidos o total de cheques movimentados e não mais o total de cheques compensados.



Considera-se o total de cheques movimentados a soma do total dos cheques devolvidos (2ª devolução por insuficiência de fundos) com o total dos cheques compensados em um determinado período.