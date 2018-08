Economia Volkswagen vai desenvolver novo carro compacto no Brasil Modelo a ser criado pela engenharia brasileira deve ser o substituto do Gol

Em uma visita que durou pouco mais de 12 horas à unidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde se reuniu com a direção local da empresa, concessionários e dirigentes sindicais, o presidente mundial da Volkswagen, Herbert Diess, disse na terça-feira, 14, que o País está cotado para desenvolver um novo carro compacto global da marca para ser lançado após 2020, q...