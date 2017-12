Volkswagen reconhece apoio a militares e repressão a operários

A Volkswagen do Brasil reconheceu ontem que deu apoio ao governo militar e que houve repressão a funcionários dentro da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Na tentativa de se reconciliar com o passado, a montadora inaugurou uma placa em memória a todas as vítimas da ditadura e anunciou financiamentos a projetos sociais As ações, porém, não agradaram ao gr...