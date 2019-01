Economia Volkswagen e Ford anunciam detalhes de aliança global Ao unir forças, marcas pretendem distribuir o custo e o risco do extenso investimento necessário para desenvolver a próxima geração de veículos autônomos e elétricos

A Volkswagen e a Ford produzirão caminhonetes e vans de médio porte e irão colaborar em veículos elétricos como parte de uma ampla aliança global, disseram as companhias nessa terça-feira, 15. Nessa aliança, a Ford irá projetar e produzir as picapes para as duas empresas, dando à Volkswagen maior acesso a um segmento lucrativo de mercado. A Ford também construirá ...