VLI diz que volume de contêineres caiu 70% em cinco anos na FCA

A suspensão do serviço de transporte de contêineres pela VLI, empresa controladora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), no trecho da ferrovia entre Anápolis e Sumaré (SP), tem sido pauta de reuniões entre a concessionária e representantes do setor produtivo goiano. Ontem, a reunião foi com a senadora Lúcia Vânia (PSB), que acredita que pode ocorrer um entendimento entre o...