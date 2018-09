Economia Viagens corporativas crescem 11,9% no 2º trimestre No segmento aéreo nacional, as vendas de bilhetes a viajantes de negócios atingiram R$ 853,74 milhões no período

As vendas relacionadas a viagens de negócios somaram R$ 2,495 bilhões no segundo trimestre deste ano, cifra 11,9% superior à verificada em igual período de 2017. Os dados são da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), que compila as vendas nos segmentos aéreo, de hotelaria, outros transportes e demais serviços de 28 associadas. No segmen...