Via Varejo reverte lucro em prejuízo de R$ 79 milhões no 3º trimestre

A Via Varejo encerrou o terceiro trimestre de 2018 com prejuízo de R$ 79 milhões, saindo de lucro líquido de R$ 46 milhões um ano antes. A receita líquida da varejista que atua sob as marcas Ponto Frio, Casas Bahia, Extra e Bartira, somou R$ 6,377 bilhões no período, 4,4% maior. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado - excl...