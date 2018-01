Vendas têm alta de 1,2% em Goiás com Black Friday

As promoções da Black Friday ajudaram a impulsionar as vendas do varejo em novembro ante outubro de 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume vendido no Estado de Goiás cresceu 1,2%. O porcentual é superior ao observado no País, que registrou avanço de 0,7%, o melhor desempenho para o período desde 2011, de acordo com a Pesquisa ...